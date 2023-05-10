الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم العالى الكويتى يتفقد جامعة أسيوط

كشف الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن جولة وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في دولة الكويت داخل جامعة أسيوط؛ وذلك للتعرف علي البرامج الدراسية الطبية، وما تضمه كلية الطب البشري من المعامل والمستشفيات الجامعية، وكلية طب الأسنان، فضلا عن تفقد القرية الأوليمبية، والتعرف علي خدماتها.



ضم الوفد الدكتور عبدالرحمن الرجعان الملحق الثقافي الكويتي، والدكتور فؤاد العلي عميد كلية الطب، والدكتور راشد العازمي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور نوفه الشمري مدير الإدارة الفنية بوزارة الصحة.



وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بأن الجامعة أصبحت مقصدًا لكل الدول؛ لكفاءة وضعها التعليمي والبحثي بكافة المجالات العلمية، موجها بضرورة توطيد أواصر التعاون بين الجامعة ودولة الكويت، والاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية.



وقد بدأ الوفد الجولة بزيارة كلية الطب، وكان في استقبالهم الدكتور علاء عطية عميد الكلية، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى مخلوف مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وتفقد الوفد مركز تطوير التعليم، ومعامل المهارات، ولجنة التعليم الإلكتروني بقاعة التدريب، وتفقد مكتبة الطالب، ومعمل الحاسب الآلي للتدريب والبحوث، ومجمع مدرجات الطب.



وخلال الزيارة، تفقد الوفد مستشفي طب الأطفال، ومجمع قاعات التدريس، ومعامل المهارات، أعقب ذلك التوجه إلي مستشفى القلب الجامعي، وتم تفقد قاعات الدرس، وقاعة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.



وأجرى الوفد زيارة لكلية طب الأسنان، وكان في استقباله الدكتور محمد قطامش عميد الكلية، والدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء طه المليجي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض مدير مستشفي طب الأسنان، والأستاذ المنتصر حسين أمين عام الكلية، وتم تفقد معمل أبحاث خواص المواد، ومعمل الطلاب، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وعيادة التركيبات الثابتة، ووحدة VIP قسم تقويم الأسنان، وقسم التركيبات الثابتة، ومعمل التركيبات الثابتة.



الجدير بالذكر أن الوفد عقد لقاء مع بعض الطلاب الكويتيين الدارسين بكليتي الطب وطب الأسنان.

وأشاد الضيوف بمكانة الجامعة، وأعربوا عن سعادتهم البالغة، وفخرهم بمكانة جامعة أسيوط العلمية والبحثية، وما تضمه من معامل وأجهزة متقدمة عالية الجودة؛ تقدم أفضل خدمة طبية فائقة الجودة والدقة، فضلاً عن سعيها إلي تطوير منظومتها التعليمية.

IMG-20230510-WA0085

IMG-20230510-WA0084

IMG-20230510-WA0086

IMG-20230510-WA0076

IMG-20230510-WA0077

IMG-20230510-WA0075

IMG-20230510-WA0087

IMG-20230510-WA0078