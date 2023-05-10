انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها

افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها فعاليات المؤتمر الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها خلال الفترة من 10- 11 مايو الجاري.

وفى كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن العلوم التطبيقية تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيل الحراك في العمليات التنموية من خلال تقديم أفضل ما يحتاجه المجتمع من متخصصين في مختلف النواحي ، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها المراكز البحثية والتطبيقية ولا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف وتؤدي دورها الكامل الا اذا تم تحقيق التفاعل بين الجامعة والمجتمع والقطاعات التنموية في الدولة.



وأوضح رئيس الجامعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طرحت ضمن خطتها الاستراتيجية ٧ مسارات يتم تطبيقها من خلال ٧ تحالفات بين المؤسسات التعليمية المختلفة هم إقليم القاهرة الكبرى والذى من بينه جامعة بنها ثم أقاليم الإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد.



وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن هذه التحالفات تهدف إلى التكامل مع احتياجات الإقليم الحالية والمستقبلية في جميع التخصصات المتداخلة والمشاركة الفعالة والاستدامة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع ورسم استراتيجيات جديدة تتحقق التكامل مع مؤسسات الدولة الحكومية الشريكة في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمصر ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ .



من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة رائعة لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال المهم والحيوي مجال العلوم التطبيقية في ظل التحديات والفرص التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

وقال نائب رئيس الجامعة أن العلوم التطبيقية هي تلك التي تستخدم المعارف والنظريات الأساسية في حل مشكلات عملية تواجه المجتمع والإنسانية لأنها تشتمل على مجالات متنوعة مثل العلوم الهندسية والتكنولوجية والعلوم الطبية والصحية والعلوم الزراعية والعلوم الأساسية وغيرها كما أنها تساهم بدرجة كبيرة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما رعايناه عند صياغة محاور المؤتمر.



وأضاف الجيزاوى أن أهمية تنظيم الجامعة لهذه السلسلة من المؤتمرات العلمية سواء كانت في مجال العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية تأتي في إطار بناء قدرات ومهارات طلاب الدراسات العليا ، مشيرا إلى أن المؤتمرات تمثل فرصة للتعلم والتطوير والتحديث، وللتواصل والتفاعل مع الباحثين والخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، كما تمثل فرصة للحصول على التغذية الراجعة والنقد البناء على الأبحاث والمشاريع البحثية التي يتم تقديمها، ولتحسين القدرة على العرض والنقاش والحوار ، مؤكدا على أهمية المشاركة في المؤتمرات وأنها تساعد طلاب الدراسات العليا على تنمية مهاراتهم البحثية والإبداعية والتواصلية، وعلى رفع مستوى ثقافتهم العلمية والمهنية.

فيما أوضح الدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، أن عدد البحوث المشاركة في المؤتمر لهذا العام وصلت إلى ١٠٠ بحث مشارك في جميع المحاور التي يتضمنها المؤتمر، مشيرا إلي أن جميع البحوث التي سيتم قبولها بالمؤتمر، سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم التطبيقية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها.

يذكر أن المؤتمر شهد إلقاء عدة محاضرات علمية تضمنت موضوعات عن تكنولوجيا الفضاء في مصر، ومحاضرة عن النشاط الزلزالى فى مصر وإقليم شرق البحر المتوسط، مراجعة والدروس المستفادة للإنذار المبكر، و محاضرة عن كيف يعمل الذكاء الاصطناعى على إعادة تشكيل البحث العلمي.