الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن محسب: توظيف آلاف الشباب ضمن خطة الدولة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمى

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

كشف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال "محسب" خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الوعي الذي نراه في الشارع بشأن الحوار الوطني هو الداعم الحقيقي للمشاركين.

وأضاف:  "الناس كلها في مصر تتحدث عن الحوار الوطني"، مُشيرًا إلى مطالب المواطنين بتنفيذ توصيات الحوار وفقًا لخريطة زمنية محددة.

وأكد أن هناك التزامًا بعدم فرض ضرائب جديدة، لكن هناك اتجاهًا لزيادة الوعاء الضريبي لمنع التهرب، وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب ضمن منظومة ضبط الاقتصاد غير الرسمي، الذي يستفيد من دعم الدولة ولا يؤدي الضرائب، وذلك سوف يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر.

ولفت إلى أن الدولة لن تستجيب لجشع التجار بعد الآن، والحوار الوطني يستمع إلى كل المصريين من كل المحافظات، ونوصل صوتهم مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

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