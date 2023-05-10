الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يروى تفاصيل لقائه الأخير بالراحل محمود بكرى

أحمد موسى
أحمد موسى

نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي محمود بكرى، قائلًا: "فقدت أخي وصديقي الكاتب الصحفي محمود بكري، بعد دخوله المستشفى منذ 70 يومًا". 

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يعزي نفسه وأسرته، ويعزي مصطفى بكري، وجميع أسرة البكري في كل مكان، مؤكدًا أن هناك علاقة قوية بينه وبين مصطفى بكري، ومحمود بكري، ومحمود موسى.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تلقى دعوة من الراحل محمود بكري، يوم 18 مارس الماضي، لحضور حفل الإفطار في رمضان، وكان محددًا له يوم 10 رمضان، ولكن بعد دخول المستشفى كانت حالته تصعب، وأنه تواصل معه وأخبره بأنه سيصبح بحالة جيدة. 

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