محامي سكندري: دعوة الرئيس للحوار الوطني صادقة لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

قال أحمد محيي الدين، المحامي والمستشار القانوني بالإسكندرية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني، جاءت لإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل للاستماع وحل للعقبات التي يمر بها المصريون وتقديم الحلول والمناقشة البناءة في سبيل سمو ورفعة مصرنا الحبيبة، فدعوة الرئيس للحوار الوطني دعوة صادقة يملؤها الكثير من الإيجابيات، بل الأفضل أننا نقول إنها دعوة في حب مصر لتحقيق التنمية.

وأضاف المحامي والمستشار القانوني بالإسكندرية، أن الرئيس السيسي قام بالعديد من الإنجازات الكبيرة وواجه الكثير من الصعوبات وبفضل الله نجح في تحقيق التنمية المستدامة، وأنشأ علاقات خارجية متوازنة مع جميع الدول العربية والأوروبية وغيرها من الدول بأن جعل لمصر هيبة، وأصبحت مصر تتحلى باحترام جميع الدول وخط أحمر لا يستطيع أحد المساس به.

وتابع أن الرئيس السيسي أنشأ بنية تحتية متطورة في جميع أنحاء الجمهورية وقام ببناء المنازل لإسكان للشباب وأصبحت العشوائيات ماضيا مؤلما بعد إزالة جميع العشوائيات، إيمانا من الرئيس بحقوق الإنسان في العيش في حياة كريمة، وقام بإنشاء برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة للتخفيف على المواطنين بإعانتهم ماديا واجتماعيا وصحيا وقام بإنشاء العديد من المصانع والشركات للمساهمة في تعزيز دور الصناعة والتجارة والزراعة،بالإضافة إلي قيامه بتطهير سيناء من الإرهاب.

وتابع "محيي الدين"، أن الرئيس عمل على تحقيق العدالة الناجزة وإضافة العديد من التشريعات والقوانين التي تواجه وتجابه العديد من الجرائم المستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية والعنف ضد المرأة المصرية وغيرها من القوانين والتشريعات، كما قام بتطوير الشهر العقاري والتوثيق بإصدار تطبيق على الموبايل للحجز في الشهر العقاري لمنع التكدس، و إصدار الورق المؤمن لمنع التزوير، و تطوير المحاكم بما يليق بالقضاة والمحامين والمتقاضين وأصبحت القضايا يتم إنجازها في وقت وجيز، بما يكفل العدالة للجميع ويحقق الردع العام في المجتمع .

وشكر محيي الدين، الرئيس السيسي والقائمين علي الحوار الوطني لطرح الأفكار للخروج من أي أزمات أو تحديات وأن من أهم الأولويات هي مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية لرفع الغلاء المعيشي للمواطنين، وخفض الضرائب لتشجيع الاستثمار، مع ضرورة وضع آليات جديدة لمعالجة التضخم، وتشجيع التصدير.

كما ثمن مبادرة وزارة التموين لاقتراحها بالسماح بالدخول بالذهب لمصر برسوم جمركية مخفضة وغيرها من المقترحات البناءة في سبيل النهوض بمصر.