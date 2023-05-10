الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدى خالد: النمو الاقتصادى المصرى لا يضاهى تعدادها السكانى

مجدي خالد
مجدي خالد

قال الدكتور مجدي خالد، عضو اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة بوزارة الإسكان، إن ملف التعداد السكاني يجب العمل عليه بجهد أكبر من ذلك، على أن يكون هناك تحديث للآليات المستخدمة في هذا النطاق لتحقيق النتائج المرغوبة.

التعداد السكاني المرتفع

وأكد الدكتور مجدي خالد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأمم المتحدة ترى أن قضية التعداد السكاني قضية عالمية تؤثر على العالم بمواردها المختلفة، وليس الأمر متوقفًا على دولة بعينها، لذا تطالب الأمم المتحدة الدول بربط التنمية بالتراجع في النمو السكاني. 

التنمية والتعداد السكاني

وتابع: "النمو الاقتصادي المصري لا يضاهي هذا التعداد السكاني الذي تشهده مصر سنويًا، لذا هناك عدم جودة في الخدمات المقدمة للمواطن نظرًا لهذا التعداد المرتفع". 

واستطرد: "كلما كانت المرأة متعلمة ولديها فرصة عمل، كان فكرها الإنجابي لا يتعدى طفلين". 

وأردف: "يجب معالجة كل ما هو يساعد على التعداد السكاني مثل الهروب من المدارس، الأمية بين الشعب وخاصة النساء، وتوفير فرص العمل للنساء في مختلف القطاعات، محاربة زواج القاصرات".

مجدي خالد العليا لتنظيم الأسرة الحياة اليوم الحياة التعداد السكاني المرتفع

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