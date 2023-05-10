الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صندوق التنمية الثقافية يكرم صناع "حضرة العمدة" و "عملة نادرة" غدًا

ندوة
ندوة

يُنظم سينما مركز الإبداع الفنى التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدًا الخميس، أولى ندوات تكريم صناع ونجوم مسلسلات قدمت محتوى جاد ورسائل وقيم إنسانية واستطاع أن يجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور المشاهدين خلال شهر رمضان الماضى.

وقال دكتور هانى أبو الحسن، رئيس الصندوق، إن أولى الندوات التى يديرها الناقد الكبير طارق الشناوى، وتقدمها الإعلامية جومانة ماهر، مخصصة لتكريم مبدعي مسلسلى " حضرة العمدة"، و"عملة نادرة ".

يأتي ذلك لإبراز قيمهما الإيجابية وجوانبهما الإبداعية والفنية التي جعلتهما يحظيان بتقدير النقاد، وسيتم تكريم : المخرج عادل أديب، الكاتب إبراهيم عيسى ، الفنانة روبى، الفنان محمد محمود عبد العزيز، المنتجين ريمون مقار، وشادى مقار من أسرة مسلسل "حضرة العمدة"، ومن أسرة مسلسل "عملة نادرة"  يتم تكريم الكاتب والسيناريست دكتور مدحت العدل، المخرج محمد جمال العدل، والمنتج جمال العدل ، يحضر الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة، والإعلاميين.

الفنان محمد محمود عبد العزيز الفنان محمد محمود المخرج محمد جمال العدل المخرج عادل أديب الناقد الكبير طارق الشناوي الكاتب والسيناريست المنتج جمال العدل هر رمضان

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