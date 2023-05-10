الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة القضية السكانية: تفعيل التعليم الفني أحد حلول أزمة التعداد السكاني المرتفع

التعداد السكاني
التعداد السكاني

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن مصر استطاعت تسجيل انخفاض في التعداد السكاني في الثمانينيات، لذا يجب دراسة هذه الفترات التي نجحت فيها مصر لتخفيض معدل التعداد السكاني لتفعيل الأسباب مرة أخرى. 

أزمة التعداد السكاني المرتفع

وأكدت الدكتورة نيفين عبيد، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك علاقة كبيرة بين ارتفاع معدلات الفقر ومعدلات الإنجاب المرتفعة، بسبب رؤية الأهل أن الأطفال هم رأس مال المستقبل.

وأضافت في حديثها، أن النماذج التي نجحت في تخفيض معدل السكان لديها قاموا بتفعيل قانون تقليل دعم الحماية المجتمعية لأكثر من طفلين وثلاثة في بعض الدول مثل أندونيسيا. 

جلسات الحوار الوطني

وتابعت: "من المحتمل مواجهة بعض الإشكاليات في النقاشات بالحوار الوطني فيما يخص التعداد السكاني، خاصة وأن هناك فئة كبيرة من المجتمع ترفض فكرة تحديد النسل لأفكار دينية وثقافية".

واستطردت: "يمكن حل أزمة التعداد السكاني من خلال مجموعة من القرارات منها قرار تفعيل التعليم الفني حتى يكون قرارات الأبناء مدروسة عن قرارات الآباء سابقاً".

نيفين عبيد مقرر لجنة السكان الحوار الوطنى الحياة اليوم الحياة

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