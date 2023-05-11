الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيدات الأهلي يتغلبن على الجزيرة في مشوار نهائي "سوبر السلة"

سيدات الأهلي لكرة
سيدات الأهلي لكرة السلة

حقّقت سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي فوزًا سهلاً على حساب الجزيرة في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر بنتيجة في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مباريات نهائي دوري السوبر على مستوى الرجال والسيدات بتواجد تقنية الفيديو مع إسناد نهائي الرجال بين الأهلي والاتحاد السكندري لحكام أجانب.

قدمت لاعبات الأهلي مباراة كبيرة وظهرن بأفضلية كبيرة أمام الجزيرة الذي تأهل للنهائي بعد تخطي سبورتنج حامل اللقب في مفاجأة كبيرة.

جاء الربع الأول قويا بين لاعبات الفريقين وانتهى لصالح الأهلي بنتيجة 24/22.

وبدأت رحلة السيطرة وتوسيع الفارق من الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 49/31 وبفارق 18 نقطة.

تفوق الأهلي الكبير استمر خلال الربع الثالث وانتهى بفارق 33 نقطة بنتيجة 73/40.

وجاء ربع المباراة الأخير هادئا للغاية بعد حسم المباراة إكلينيكيا لينتهي بفوز الأهلي 90/55.

بهذا الفوز تقدم الأهلي 1/0 في نتيجة سلسلة النهائي ليفصله الفوز بمبارتين عن التتويج باللقب.

ويُقام نهائي دوري السوبر بنظام best of five حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحقق 3 انتصارات.

ومن المقرر أن تُقام ثاني مواجهات السلسلة مساء الجمعة المُقبل في صالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر.

الاهلى الجزيرة الفريق الأول لكرة السلة دوري السوبر

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