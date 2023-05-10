أيمن محسب يكشف الهدف من توطين صناعة السلع بشكل منضبط

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة سيكون مبنيًا على الإنتاج، لنتحول من الاقتصاد الريعي إلى المنتج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن من أهم الملفات المندرجة تحت قضية مواجهة غلاء الأسعار، هو تحديد ما هي السلع التي يجب أن نوقف استيرادها، ونصنع البديل لها، وملف الاستيراد كله ستتم إدارته بشكل مختلف عن السابق.

وأوضح محسب أن توطين الصناعة بشكل منضبط مبني على توطين صناعة الأدوات نفسها، بمعنى أن يتم تصنيع السلع في مصر، بل تصنيع الماكينات، وتصنيع قطع غيار الماكينات، والماكينات التي تصنع الماكينات، وهكذا، سيكون التصنيع بالكامل في مصر، حتى نقول إننا نوطن الصناعة، لأن استيراد قطع غيار الماكينات مكلف بشكل كبير.