المركز المصرى للفكر: الحوار الوطنى منصة ديمقراطية للتوافق والتضامن

أكد المرصد المصرى للفكر، فى دراسة حديثة، أن الحوار الوطنى منصة مهمة لتحقيق التوافق والتضامن الوطنى، وعملية ديمقراطية مستمرة تهدف إلى تشجيع التواصل والحوار بين مختلف القوى الفاعلة فى المجتمع، وتحقيق التوافق فيما بينهم، للنقاش حول القضايا الحيوية وتحديد الخطوات اللازمة لتنمية البلاد وتعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى.

وأشار إلى أن الحوار مبادرة تشمل جميع أطياف الشعب، وتوفر فرصة للاجتماع على طاولة واحدة للتشاور وعرض مقترحات بناءة تخدم مسار الإصلاح بالجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الحوار يعد فرصة لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع المصرى، باختلاف انتماءاتهم.

وأوضح المركز أنه مع انطلاق جلسات الحوار الوطنى، يجتمع المئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس لتأخذ مسارها التشريعى والتنفيذى، بما يحسن من الوضع العام.

وتندرج القضايا المطروحة ضمن ثلاثة محاور رئيسية هى: السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، لتتشارك الأحزاب والتيارات السياسية المصرية فى مناقشات بلا خطوط حمراء لصياغة خارطة الطريق للمستقبل.

وأكد المركز أنه من أكثر الأمور التى يعول عليها ترجيح نجاح أو فشل الحوار الوطنى، هو قدرته على إحداث تغيير وتحسين بالقضايا والملفات التى يتم نقاشها على طاولة الحوار.

وتابع: «هناك شواهد تشير إلى أن هناك اهتمامًا واستجابة فورية من القيادة السياسية بمخرجات الحوار الوطنى»، مؤكدًا أنه وفق ما جرى إعلانه فأجندة الحوار الوطنى زاخرة بمجموعة متنوعة من القضايا التى تهم المجتمع بمختلف فئاته.

واستطرد: «الحوار الوطنى منصة مهمة لتحقيق التوافق والتضامن الوطنى، وعملية ديمقراطية مستمرة تهدف إلى تشجيع التواصل والحوار بين مختلف أطراف المجتمع المصرى، وتحقيق التوافق فيما بينهم، للنقاش حول القضايا الحيوية وتحديد الخطوات اللازمة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى».

وتطرق المركز فى الدراسة إلى عدد من التحديات التى كان يُتخوف من عدم تحقيقها، أبرزها ضمان تمثيل جميع الأطراف المختلفة فى المجتمع وضمان حقوقهم وحرياتهم العامة، ولكن فى حقيقة الأمر فالحوار الوطنى أثبت أنه فرصة لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع المصرى، باختلاف انتماءاتهم.