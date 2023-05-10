الحوار الوطني.. أحزاب: ندعم القائمة النسبية غير المشروطة بانتخابات المجالس النيابية

تستعد كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات لجنة التمثيل النيابى بالمحور السياسى للحوار الوطنى، الأحد المقبل، وذلك بأجندة متكاملة، تشمل الآراء والمقترحات ووجهات النظر المختلفة تجاه كل ما يتعلق بالتمثيل النيابى فى انتخابات مجلسىّ النواب والشيوخ، وأيّد عدد كبير من الأحزاب تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، إن حزبه، والتيار الإصلاحى الحر، يطالبان بتغيير النظام الانتخابى الحالى، وتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكدًا أن هذا هو النظام الانتخابى الأفضل الذى لا يهدر الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة تمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا يعبر عن كل الجماهير التى ذهبت إلى صناديق الانتخابات.

ودعا «الشهابى»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أمس، إلى خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى ٤٥٠ عضوًا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى ٣٠٠ عضو، وأن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مشيرًا إلى أنه طالب أيضًا بضرورة احترام النص الدستورى لتفرغ أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ لمهام العضوية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن العجلة قد دارت وجلسات الحوار بدأت والشعب ينتظر النتائج والمخرجات، وهو ما يلقى على الأحزاب السياسية مسئولية كبيرة وعليها وعلى كل المشاركين فى جلسات الحوار الارتفاع إلى مستوى الأحلام التى ينشدها الشعب من الحوار، وأن تكون الموضوعية والمصلحة العامة وراء كل ما يتم عرضه فى الجلسات.

من جهته، قال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن المقترحات والمحاور الرئيسية التى أرسلها الحزب للحوار الوطنى تضمنت- فيما يتعلق بالمحور السياسى ونظام الانتخابات- اقتراح الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والابتعاد عن النظام الانتخابى المطلق.

ولفت «مغاورى» إلى أن نظام القائمة النسبية يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة وخوض غمار الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى جاء ليعالج كل المشكلات التى تواجهها الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بوجه خاص.

وأضاف أن المناقشات داخل لجنة التمثيل النيابى سيكون لها دور كبير فى التوصل لكل ما يرضى وصالح للحياة الحزبية فى مصر.

وقدم حزب «الأحرار الاشتراكيين» رؤيته المتكاملة فيما يتعلق بالمحور السياسى والنظام الانتخابى، وأشار إلى أنه طالب بضرورة تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك لأنها تعطى فرصة للأحزاب أن يكون لديها منهج وخريطة لحل أزمة التمثيل النيابى، وضمان شمول العملية الانتخابية دون إقصاء لأى أحد، وهذا لن يحدث إلا بوجود قائمة نسبية غير مشروطة.

وتقدم حزب «المؤتمر» بمقترحاته فيما يتعلق بنظام الانتخابات، وأكد خلالها أن النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد، والنظام المطبق حاليًا فى مصر هو القائمة المطلقة المغلقة، ويجرى تطبيقه لتماشيه مع الوضع الذى وضع عليه دستور ٢٠١٤ وهناك اقتراحات تقدمنا بها، وهى أن يجرى تطبيق نظام القائمة النسبية، ولكن مع البحث عن آلية لاختيار الشخصيات التى لها خبرة وكفاءة فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى لتكون ضمن مكونات القوائم، لكى ينتج عن ذلك برلمان قوى فاعل يسهم فى النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.