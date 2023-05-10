الحوار الوطني.. رئيس «الوفد»: نطالب الدولة بدعم الأحزاب ماديًا لإيقاف «المال السياسى»

وصف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، بأنها مبشرة بالخير، خاصة بعد البوادر الطيبة التى سبقتها، من بينها الاستجابة لمطالب القوى السياسية فيما يتعلق بالعفو الرئاسى عن المحبوسين والإشراف القضائى على الانتخابات، مؤكدًا أن انعقاد هذا الحوار مهم للغاية لصالح الوطن، لكونه يرسم خارطة مستقبل واعد، ويحدد ملامح الجمهورية الجديدة والدولة الديمقراطية الحديثة.

ودعا رئيس «الوفد»، خلال حواره مع «الدستور»، إلى تغيير قانون الأحزاب السياسية، ودعم الدولة الأحزاب ماليًا؛ لوقف تفاقم استغلال المال السياسى، مع وضع قواعد لتأسيس الأحزاب وضبط عددها، بالإضافة إلى إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات، مؤكدًا أن نجاح الحوار الوطنى مرهون بتنفيذ النتائج والمخرجات التى يتوصل إليها.

■ بداية.. كيف رأيت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى؟

- كانت مبشرة بالخير، فالرئيس السيسى أكد أن الحوار يأتى لتبادل الرؤى، ابتغاءً لصالح وطننا العزيز، ولرسم ملامح الجمهورية الجديدة والدولة الديمقراطية الحديثة، ولرسم خارطة طريق لمستقبل واعد، ونحن نؤكد أهمية تنفيذ هذه الرؤية فى ضوء الالتزام بالدستور والقانون.

كما أن الرئيس السيسى استجاب لأكثر من مطلب للقوى المشاركة فى الحوار الوطنى، فيما يتعلق بالعفو الرئاسى واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، وهى كلها بوادر طيبة.

■ ما أهمية إجراء الحوار الوطنى فى مثل هذا التوقيت؟

- انعقاد الحوار الوطنى مهم للغاية، فهو خطوة فى موضعها الصحيح من الرئيس السيسى ونؤيدها بقوة، وسيبقى الحوار مهمًا طالما نريد مجتمعًا ديمقراطيًا، فهو مقدمة لتطبيق الديمقراطية التى نريدها، وفيه سيتم الاستماع لكل الآراء، سواء كانت معارضة أو أغلبية.

■ أكدت فى الجلسة ضرورة إجراء الانتخابات المحلية.. فهل لدى «الوفد» مشروع قانون للمحليات؟

- نرى فى «الوفد» ضرورة أن يعود الضلع الثالث للسلطة التنفيذية، وهو المحليات، لكن من وجهة نظرى أرى أن يسبق إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات تعديل المادة ١٨٠ من الدستور.

وتختص هذه المادة بتشكيل لجان الوحدات المحلية على مستوى من المحافظة حتى الوحدات الأقل، سواء مدينة أو مركزًا، كما خصصت ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الـ٣٥، والربع للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ٥٠٪ من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وهذا ما أرفضه، لأننى ضد مبدأ الكوتة، فالديمقراطيات الحديثة لا تعرف الكوتة لأنها نوع من أنواع التمييز والعنصرية وضد المساواة، كما أنه يُجرى أحيانًا الالتفاف على تمثيل بعض هذه الفئات، مثلما كان يحدث من قبل، فلم يكن النواب فعليًا ممثلين عن العمال والفلاحين.

■ لكن تعديل الدستور ليس مطروحًا للنقاش؟!

- صحيح.. لكن هذه رؤيتنا التى نراها ضرورية.

■ هناك ٣ محاور للحوار الوطنى هى السياسى والاقتصادى والمجتمعى.. فما مقترحات «الوفد» فى هذه المحاور؟

- لدينا ممثلون عن «الوفد» فى مجلس أمناء الحوار الوطنى وفى كل المحاور، وقد وضعنا خطة بمقترحاتنا فى كل لجنة فى المحاور الثلاثة.

■ ما التشريعات التى يرى «الوفد» ضرورة تعديلها؟

- نطالب بتغيير قانون الأحزاب السياسية وضبط عددها، لأن وصول عدد الأحزاب لأكثر من مائة حزب عبث وعدم جدية، ونرى أن على الدولة أن تدعم الأحزاب وفقًا للمعايير المعروفة فى العالم كله، أى أن تقدم الدولة دعمًا ماديًا لها حتى لا يكون المال هو المعيار الأساسى فى اختيار النواب والتحكم فى الأحزاب.

وهذا ما كان معمولًا به حتى عام ٢٠١١، إذ كانت الدولة تقدم دعمًا ماليًا سنويًا للأحزاب لدعمها فى أداء مهمتها الوطنية.

كما نرى ضرورة لأن تكون هناك معايير لتقديم هذا الدعم، بحيث يقدم للأحزاب الفاعلة التى لها عدد كبير من الأعضاء فى البرلمان، وأن تقدر قيمة الدعم على حسب عدد النواب الممثلين للحزب فى مجلسى النواب والشيوخ.

■ ماذا عن ضوابط تأسيس الأحزاب ومقترحات شطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان؟

- نرفض وضع عراقيل أمام تأسيس الأحزاب، ونرى أنه لا يجب شطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان شريطة أن يكون لها حد أدنى من القواعد الجماهيرية، وكذلك نرفض فكرة التأسيس بالإخطار، ونرفض أيضًا الضوابط المشددة والتحكم من السلطة التنفيذية فى ذلك، لأنه يجب أن تكون هناك معايير مرنة للتأسيس بحيث يتم ضبط هذا العدد الكبير منها، فلا بد أن يكون هناك حد أقصى لعدد الأحزاب.

■ هناك تراجع ملحوظ فى دور الأحزاب القديمة والتاريخية مقابل الأحزاب حديثة النشأة.. فكيف يمكن استعادة التوازن؟

- أعتقد أن ضوابط تشكيل الأحزاب، التى يجب إعادة صياغتها مع دعم الدولة ستحدث التوازن السياسى، كما أرى أنه يجب على القوى الحزبية المتقاربة فى أيديولوجيتها بحث الاندماج فيما بينها لتقوية قواعدها وتقليل عدد الأحزاب على الساحة.

■ هل يقبل «الوفد» الاندماج داخل حزب آخر؟

- حزب «الوفد» له هويته، ولا يمكن أن يقبل الاندماج داخل حزب آخر، لكننا نتلقى طلبات الانضمام إلينا، ويكون ذلك محل بحث فى الحزب.

■ كيف ترى تعليق بعض القوى مشاركتها فى الحوار الوطنى على توفير ضمانات تتعلق بحرية الرأى والتعبير؟

- لا أؤيد قرارهم، لكننا نتقبله، فلهم حرية القرار، ولا نعتبر رأيهم خروجًا على الصف، وإن كنا نرى ضرورة مشاركة كل القوى فى الحوار الوطنى، والإدلاء بدلوهم لما فيه صالح الوطن.

■ كان تفعيل لجنة العفو الرئاسى أحد أهم مطالب القوى المشاركة.. فكيف ترى دورها؟

- تفعيل لجنة العفو الرئاسى خطوة طيبة، والإفراج عن عدد كبير من السجناء أمر حميد، لكننا نطالب بإعادة النظر فى قوانين الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى والإفراج الشرطى والعفو السياسى، وفقًا لمبادئ الحقوق والحريات الواردة فى الدستور والاتفاقيات التى وقّعت عليها مصر.

■ أخيرًا.. ما مقياس نجاح الحوار الوطنى فى رأيك؟

- نجاح الحوار مرهون بتنفيذ النتائج والمخرجات التى يتوصل إليها، وأن تكون هذه النتائج والمخرجات متفقة مع الدستور الحالى.