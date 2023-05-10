الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: توفير أماكن فى الجامعات المصرية لطلابنا العائدين من السودان

السفيرة سها جندى
السفيرة سها جندى

قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة حرصت على توفير أماكن فى الجامعات، للطلبة المصريين القادمين من السودان، حيث كان ينتظر بعضهم أداء الامتحان الأخير، وحالت الاشتباكات التى وقعت دون ذلك.

وأضافت الوزيرة، لـ«الدستور»، أن الحكومة تتعامل أيضًا مع حالات معقدة، يتمثل بعضها فى الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بجامعات خاصة فى السودان، ودفعوا مصروفاتها، ولم يتمكنوا من السفر، وهى الأزمة التى تعمل وزارة التعليم العالى على التعامل معها.

وذكرت أن الحكومة أقرت استثناءات عديدة، لإلحاق الطلبة المصريين الدارسين فى السودان، بالجامعات المصرية، وفى نفس المراحل والتخصصات الدراسية المساوية، شريطة أن تكون الجامعات التى كانوا يدرسون بها فى الخرطوم، معتمدة لدى وزارة التعليم العالى فى مصر.

وأشارت إلى أنه فى حال لم تكن الجامعة التى درس الطلاب بها معتمدة فى مصر، يتم إخضاعهم لاختبار تقييمى لتحديد مستواهم، ويتم إدراجهم بالجامعات المصرية، مشيرة إلى أن حالات الشباب مختلفة ويعمل المجلس الأعلى للجامعات على دراستها جميعًا.

وبينت أن «التعليم العالى» أصدرت لائحة تنفيذية للتعامل مع حالات الطلبة فى السودان، وهى اللائحة التى أجابت عن جميع تساؤلاتهم، كما تعمل وزارة الهجرة على الرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور وحل مشكلاتهم.

وشددت على أن الموجودين فى السودان ليسوا فقط طلبة، ولكنهم ضمن جالية مصرية تضم أكتر من ١٠ آلاف مواطن، وهى أكبر جالية أجنبية فى البلاد، ويبلغ عدد الطلاب فقط ٥٥١٨ طالبًا، ٨٧٪ منهم من طلبة الجامعات و٩٪ من طلاب مدارس الثانوى، والباقى من طلبة الماجستير والدكتوراه. 

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