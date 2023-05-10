أيمن محسب: من أهداف الحوار الوطنى قتل البيروقراطية فى سرعة تعديل التشريعات

كشف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن من أهداف الحوار الوطني قتل البيروقراطية في سرعة تعديل التشريعات، وبدلًا من المسار المعتاد من الحكومة للبرلمان للرئيس، فالمقترحات تذهب للرئاسة مباشرة، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن مطالب الحوار الوطني هي مطالب شعب مصر.

وأضاف أن القيادة السياسية تعهدت بتنفيذ طلبات شعب مصر بشكل دقيق، وأول هذه الطلبات كان الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي تمت الموافقة عليه فورًا.

وأشار إلى أن الإعداد للجلسات استغرق وقتًا طويلًا، لأن المقترحات كلها كانت جيدة ولم يتم استبعاد أي مقترح، وبالتالي احتاجت وقتًا للتنسيق والتبويب والتجهيز لتتحول من مقترحات إلى قضايا وملفات تسهل مناقشتها في الحوار الوطني.