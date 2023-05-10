الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مورينيو يكشف حقيقة المفاوضات مع باريس سان جيرمان

مورينيو
مورينيو

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن الأخبار المنتشرة حول دخوله في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي لتولي تدريبه في الموسم الجديد.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية " باريس سان جيرمان يتصل بي حتى أصبح مدربهم؟ إن كانوا يبحثون عني فهم لم يجدوني".

أضاف "هم لم يتحدثوا معي على الإطلاق وما تردد ليس صحيحًا".

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مرشح بقوة لقيادة باريس سان جيرمان خلفًا لكريستوف جالتييه.

وأفادت بأن هناك خلافا داخل إدارة النادي الفرنسي بشأن التعاقد مع مورينيو من عدمه، خاصةً أن هناك مخاوف من حدوث مشاكل في غرفة خلع الملابس.

جوزيه مورينيو باريس سان جيرمان روما كريستوف جالتييه

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