الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر تأثرت كثيرًا بالحرب الروسية الأوكرانية

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أوضح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، قائلاً: "إن أهميته تأتي من أننا نعيش في ظل الاقتصاد، حيث إن المحور المجتمعي حتى نقدم هذه الخدمات والحماية الاجتماعية، فلا بد أن يكون لدينا اقتصاد قوي".

وأضاف الدكتور أيمن محسب خلال لقائه عبر فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، أنه حتى نستطيع أن نعيش في حياة سياسية ومناخ جيد، ونتحدث عن حريات وحقوق، فلا بد أن يكون لدينا اقتصاد قوي، ومن ثم جاءت العديد من الاقتراحات تعدت نسبتها 37%، معقبا: "أي تناولنا نصيب الأسد من المقترحات لحل المشكلات الاقتصادية". 

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هذا تواكب مع وجود الأزمة العالمية الكبيرة التي يمر بها العالم، وحالة التضخم غير المسبوق، والمستوردة بالنسبة لمصر، والمتواجدة في أوروبا والدول المتقدمة. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية تأثرت بشكل كبير جدًا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث نستورد 80% من القمح المصري من هاتين الدولتين، ومن ثم تحملنا تكلفة عالية ومفاجئة.

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