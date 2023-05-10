الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفيدرالية: يانج أفريكانز يهزم مارومو بثنائية ويقترب من النهائي

يانج أفريكانز
يانج أفريكانز

اقترب يانج أفريكانز التنزاني من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب الفوز على مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي.

وافتتح ستيفاني عزيز التسجيل لصالح يانج أفريكانز في الدقيقة 64 من عمر المباراة قبل أن يسجل برنارد موريسون ثاني أهداف الفريق التنزاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وبات الفريق التنزاني قريبًا للغاية من التأهل إلى المباراة النهائية، قبل مباراة الإياب بين الفريقين والتي ستقام في جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل.

وأدار مباراة يانج أفريكانز ومارومو جالانتس طاقم حكام مصري بقيادة محمود البنا وبمعاونة أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، وتواجد في تقنية الفيديو محمود عاشور وعاونه محمد عادل.

يانج أفريكانز التنزاني الكونفدرالية الافريقية مارومو جالانتس الجنوب أفريقي

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