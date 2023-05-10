الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن محسب: الحوار الوطنى فرصة ذهبية للقوى السياسية فى مصر

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة ذهبية كبيرة للقوى السياسية في مصر، لافتًا إلى أنها حالة غير مسبوقة.

وأضاف الدكتور أيمن محسب خلال لقائه عبر فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، استغرقنا وقتًا طويلًا في الإعداد حتى نخرج بمعطيات منضبطة ونخرج باقتراحات قابلة للتنفيذ، وليس مجرد اقتراحات فقط، معقبًا: "تلقينا فوق الـ190 ألف مقترح من شباب مصر وسيداتها ورجالها من مختلف الأعمار والأطياف من مهندسين وأطباء وفلاحين وصناع". 

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أنه تم الوصول إلى مقترحات جيدة جدًا، لافتًا إلى أنها كانت مفاجأة بإيجاد هذا الزخم وهذه التشاركية الاجتماعية، مؤكدًا مدى سعادة الناس بالدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لم نجد حزبًا واحدًا معترضًا أو قوى سياسية معترضة، بالعكس فقد شهدنا حالة من الألفة الغريبة، حيث تقابلنا مع أناس لم نقابلهم منذ سنوات.

وأكد أن الحوار الوطني يعتبر بارقة أمل جديدة، متابعًا: "إذا كنا نتحدث عن جمهورية جديدة يكون أساسها هو المشاركة الحقيقية، وأن يشارك الشعب بشكل أو بآخر في اتخاذ القرارات، ولا سيما المصيرية وبالتالي نحن نتحدث عن جمهورية جديدة ونتمنى من الشعب ألا يترك هذه الفرصة".

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة