أيمن محسب: الحوار الوطنى فرصة ذهبية للقوى السياسية فى مصر

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة ذهبية كبيرة للقوى السياسية في مصر، لافتًا إلى أنها حالة غير مسبوقة.

وأضاف الدكتور أيمن محسب خلال لقائه عبر فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، استغرقنا وقتًا طويلًا في الإعداد حتى نخرج بمعطيات منضبطة ونخرج باقتراحات قابلة للتنفيذ، وليس مجرد اقتراحات فقط، معقبًا: "تلقينا فوق الـ190 ألف مقترح من شباب مصر وسيداتها ورجالها من مختلف الأعمار والأطياف من مهندسين وأطباء وفلاحين وصناع".

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أنه تم الوصول إلى مقترحات جيدة جدًا، لافتًا إلى أنها كانت مفاجأة بإيجاد هذا الزخم وهذه التشاركية الاجتماعية، مؤكدًا مدى سعادة الناس بالدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لم نجد حزبًا واحدًا معترضًا أو قوى سياسية معترضة، بالعكس فقد شهدنا حالة من الألفة الغريبة، حيث تقابلنا مع أناس لم نقابلهم منذ سنوات.

وأكد أن الحوار الوطني يعتبر بارقة أمل جديدة، متابعًا: "إذا كنا نتحدث عن جمهورية جديدة يكون أساسها هو المشاركة الحقيقية، وأن يشارك الشعب بشكل أو بآخر في اتخاذ القرارات، ولا سيما المصيرية وبالتالي نحن نتحدث عن جمهورية جديدة ونتمنى من الشعب ألا يترك هذه الفرصة".