أيمن محسب لبرنامج "الحوار الوطنى": 60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار

كشف الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة تلقت 120 ألف مقترح من كل فئات الشعب المصري، شبابا وسيدات وشيوخا وقوى سياسية ومزارعين وعمالا، وفوجئنا بمستوى المقترحات الجيدة، ولمسنا سعادة الشعب في تلقي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني.

وأضاف أنه حتى أوفر للمواطن حياة كريمة يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي، وفي الوقت الذي يمر فيه العالم بظروف غير مسبوقة، تسببت الحرب الأوكرانية في أزمة أسعار، أولا لأن مصر كانت تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وثانيا لأن الحرب تسببت في رفع أسعار السلع في العالم، والحل حاليا في الحوار الوطني لوضع خريطة جديدة.

وأوضح أن اللجنة تلقت أكثر من مقترح مميز، منها مقترح تطوير مبادرة "ابدأ" لتتدخل الحكومة في تسويق منتجات المبادرة وشراء المواد الخام من الحكومة، وتوسيع دائرة تطبيقها حتى تشمل المستثمر الكبير.

ولفت أنه لا بد من تنمية الزراعة والصناعة في وقت واحد، ونتحدث حاليا عن منع الاحتكار، و60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار، وهذه أزمتنا الحالية، ونحن بصدد تشريعات قانونية لتشديد الرقابة.