الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يضبط المتهمة بالاعتداء على نجلتها بالسلام

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم)، وبالانتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها، وأمكن ضبط (والدتها- مقيمة بذات العنوان) والتى قررت بأن نجلتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة