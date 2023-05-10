الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": تخصيص 15 منزلًا لاستضافة السودانيين مجانًا فى أسوان

السودان
السودان

كشف كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من أسوان، عن المبادرات الأهلية والرسمية، لإغاثة الفارين من الحرب في السودان إلى الداخل المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك عيادات متنقلة تتمركز داخل موقف كركر الدولي بجانب العيادات الخاصة.

وأشار إلى مبادرة الدعم والرعاية النفسية التي تقدمها مؤسسة اليونيسف بالتعاون مع مصر، لتأهيل الناجين من الحرب في السودان، إضافة لمبادرة أهالي وادي كركر في أسوان بتخصيص 15 منزلًا في المدينة لاستضافة الأسر السودانية بدون مقابل، وكشف عن إرسال 25 طنًا من المستلزمات الطبية من الجانب المصري إلى السودان.

وأوضح أن فرق المتطوعين في أسوان تتحدث 5 لغات، بهدف تقديم الدعم اللازم لمختلف الجنسيات القادمة من السودان، وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسيير العبارات النيلية في بحيرة ناصر على مدار 24 ساعة بدلًا من 7 ساعات فقط، بهدف تسهيل عبور النازحين إلى وجهاتهم المختلفة.

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