الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

حسن شاكوش مع زوجته
حسن شاكوش مع زوجته

قال محمد أبوالعلا، محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن الأخير مثُل اليوم أمام النيابة العامة للتحقيقات، ونفى كل التهم الموجهة إليه من قبل زوجته ريم طارق، بطردها من منزل الزوجية وسرقته قائمة المنقولات، ومشغولاتها الذهبية، وإيصال أمانة يدعى أنها مقابل مؤخر الصداق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حسن شاكوش، اتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه من منزله، كما أشار خلال التحقيقات إلي أنه كان هناك اتفاق شفهي بينهما عن مؤخر الصداق والذي يقدر بمبلغ 300 ألف جنيه، وقائمة منقولات بـ80 ألف جنيه لأنها جهزت بأساس بسيط. 

اتهامه زوجته ووالدها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة

وتابع، أن حسن شاكوش اتهم زوجته ووالدها بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول أنها آنسة بكر رشيد، ولم يسبق لها الزواج، وحسن كان على علم أنها لم يسبق لها الزواج، مؤكدًا أن الزوجة هي من أخفت البيانات وأنها كان من الواجب أن تقدم قسيمة الطلاق ليكتب المأذون الحالة الاجتماعية والبطاقة مكتوب فيها أنها آنسة. 

حسن شاكوش النيابة العامة التهم الموجهة إليه زوجة حسن شاكوش الحالة الاجتماعية قسيمة الطلاق

مواد متعلقة

النيابة تستمع لأقوال حسن شاكوش فى بلاغ زوجته

الباز يعاتب الجمهور لاهتمامه بخلافات حسن شاكوش وزوجته: "عملتوا لها سعر"

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

محامية زوجة حسن شاكوش تكشف عن رسائل تهديد صوتية لموكلتها

محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة بشأن اتهام موكله بسرقة إيصال أمانة وطرد زوجته

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

محافظ الغربية يعقد 8 اجتماعات متتالية مع شركات الرصف لمناقشة خطة 2022/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار