محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

قال محمد أبوالعلا، محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن الأخير مثُل اليوم أمام النيابة العامة للتحقيقات، ونفى كل التهم الموجهة إليه من قبل زوجته ريم طارق، بطردها من منزل الزوجية وسرقته قائمة المنقولات، ومشغولاتها الذهبية، وإيصال أمانة يدعى أنها مقابل مؤخر الصداق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حسن شاكوش، اتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه من منزله، كما أشار خلال التحقيقات إلي أنه كان هناك اتفاق شفهي بينهما عن مؤخر الصداق والذي يقدر بمبلغ 300 ألف جنيه، وقائمة منقولات بـ80 ألف جنيه لأنها جهزت بأساس بسيط.

اتهامه زوجته ووالدها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة

وتابع، أن حسن شاكوش اتهم زوجته ووالدها بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول أنها آنسة بكر رشيد، ولم يسبق لها الزواج، وحسن كان على علم أنها لم يسبق لها الزواج، مؤكدًا أن الزوجة هي من أخفت البيانات وأنها كان من الواجب أن تقدم قسيمة الطلاق ليكتب المأذون الحالة الاجتماعية والبطاقة مكتوب فيها أنها آنسة.