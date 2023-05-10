خبيرة اقتصادية: "ابدأ" تساهم في تطوير الصناعة الوطنية ونرى ثمارها حاليا

كشفت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، عن أهداف وأهمية مبادرة "ابدأ".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،:" خلال هذه الفترى ليس لدينا خير سوي النجاح، ولدينا وصفة جيدة لتنفيذها، وأعتقد أننا عثرنا علي هذه الوصفة الجيدة وهي مبادرة ابدأ".

وأضافت أنه في ظل المتغيرات والمعطيات التي يمر بها العالم، جعلت كل الدول تصر علي الاعتماد علي الذات والإرتكاز علي تكامل أدوار القطاع الخاص الوطني مع الدولة للوصول إلى اقتصاد تنافسيز

وأشارت إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة اقتصاد المعرفة الذي نبحث فيه عن الصناعة المصرية قاطرة التنمية الحقيقية، موضحة أن مبادرة "ابدأ" تساهم في تطوير الصناعة الوطنية ونرى ثمارها حاليا".