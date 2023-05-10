جوارديولا: ميسى الأعظم فى التاريخ ويستحق وداعًا يناسب تاريخه

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يأمل في عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لإنهاء مسيرته في صفوف برشلونة.

وميسي بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق برشلونة وتدرج بالمراحل السنية للفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2005.

وقال جوارديولا في حوار لشبكة إي إس بي إن: "ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، في العقد الأخير برشلونة حقق طفرة ولم يكن ذلك ممكنًا بدونه، أنا لا أتحدث عن الأرقام ولكن عن التأثير في المباريات والجمالية والتأثير، كل شيء".

ورحل ميسي عن صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر بعد فشل النادي في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية، وانتقل لنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وعلق على رحيل ميسي عن برشلونة: "لا أحد كان يفكر أنه سيرحل بتلك الطريقة، أعرف أن الرئيس لابورتا لديه تقدير كبير لميسي ومنذ رحيله أشار إلى حقيقة أن ميسي يستحق وداعية تتناسب مع شخصيته العظيمة، ليو ساعد نادينا، برشلونة بات ناديًا أكبر منذ قدومه، شخص بهذه الأهمية يستحق توديعه بشكل جيد".

وأنهى تصريحاته: "سيأتي يوم سأكون في مكاني وسأقف وأصفق له وأودعه كما يستحق، بعض الأشياء تعتمد على قدرة برشلونة على التوافق مع طلبات الليجا للتعاقد مع ليو؛ أعرف أن لابورتا سيحاول وميسي كذلك، وأنه هو وعائلته سيتلقون الحب منا جميعًا كجماهير برشلونة على كل الامتنان والاحترام الذي منحه للنادي".