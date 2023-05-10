الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: ميسى الأعظم فى التاريخ ويستحق وداعًا يناسب تاريخه

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يأمل في عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لإنهاء مسيرته في صفوف برشلونة.

وميسي بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق برشلونة وتدرج بالمراحل السنية للفريق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2005.

وقال جوارديولا في حوار لشبكة إي إس بي إن: "ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، في العقد الأخير برشلونة حقق طفرة ولم يكن ذلك ممكنًا بدونه، أنا لا أتحدث عن الأرقام ولكن عن التأثير في المباريات والجمالية والتأثير، كل شيء".

ورحل ميسي عن صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر بعد فشل النادي في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية، وانتقل لنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وعلق على رحيل ميسي عن برشلونة: "لا أحد كان يفكر أنه سيرحل بتلك الطريقة، أعرف أن الرئيس لابورتا لديه تقدير كبير لميسي ومنذ رحيله أشار إلى حقيقة أن ميسي يستحق وداعية تتناسب مع شخصيته العظيمة، ليو ساعد نادينا، برشلونة بات ناديًا أكبر منذ قدومه، شخص بهذه الأهمية يستحق توديعه بشكل جيد".

وأنهى تصريحاته: "سيأتي يوم سأكون في مكاني وسأقف وأصفق له وأودعه كما يستحق، بعض الأشياء تعتمد على قدرة برشلونة على التوافق مع طلبات الليجا للتعاقد مع ليو؛ أعرف أن لابورتا سيحاول وميسي كذلك، وأنه هو وعائلته سيتلقون الحب منا جميعًا كجماهير برشلونة على كل الامتنان والاحترام الذي منحه للنادي".

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتى ليونيل ميسى باريس سان جيرمان برشلونة

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار