"قرارى صحيح".. كيف رد حكم مباراة الزمالك وبروكسى على أزمة ضربة الجزاء؟

علّق مصدر داخل لجنة الحكام على الجدل الذى أثير مؤخرًا على الحكم وليد عبدالرازق الذي أدار مباراة الزمالك وبروكسي فى الدور الـ32 لمسابقة كأس مصر، لعدم احتساب ضربة جزاء لصالح بروكسي.

وقال المصدر إن حكم اللقاء أكد للجنة الحكام أن "قراره صحيحً" بعدم احتسابه ضربة جزاء لصالح بروكسي فى الكرة المشتركة بين لاعب الفريق وحسام عبدالمجيد لاعب الزمالك وأن لاعب بروكسى لا يستحق ضربة ترجيحية.

وواصل أن عبدالرازق أكد أن هذه الكرة لو اتعادت مليون مرة لن يتم احتسابها ضربة جزاء حيث إنه لا توجد إعاقة والشد غير مؤثر وأنه راض عن قراره.

وترددت أنباء في الساعات الأخيرة عن اتخاذ لجنة الحكام قرارًا بايقاف وليد عبدالرازق لمدة 4 أسابيع من الدوري الممتاز، بسبب الخطأ الذى ارتكبه في مباراة الزمالك وبروكسي وحرمان الأخير من الفوز على النادي الملكي.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد على الحكم وليد عبدالرازق بعد الأنباء التى ترددت عن إيقافه لمدة شهر على الأقل، بسبب مباراة الزمالك وبروكسي.