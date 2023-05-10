الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى يكشف عن اللحظات الأخيرة لشقيقه محمود ووصيته

النائب والإعلامي
النائب والإعلامي مصطفى بكري،

كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري، عن اللحظات الأخيرة للراحل الكاتب الصحفي محمود بكري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن آخر شيء قام به الراحل محمود بكري، جمع أولاده، وطالبهم بتقبيل رأسي، وقال لهم: "مصطفى هو اللي بعدي"، مؤكدًا أن الراحل كان يشعر أنه سيرحل في هذا التوقيت، وكان يوصي أولاده. 

وأكد أن الراحل محمود بكري، جمع أشقاءه وأولاده، وتحدث معهم أنه حلم أن أمه ووالده جاءا له وأنهما في انتظاره.

وأضاف أنه "منذ هذا اليوم وحالته كانت تتدهور، وأنه منذ هذا الموعد وعلم أن محمود فى أيامه الأخيرة.. نحمد الله على كل شىء".

ولفت إلى أن محمود هو من أوصى بالدفن في بلده قنا، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس المخابرات، ووزير الصحة وجميع المسئولين على الاهتمام الكبير بحالة شقيقه الراحل.

وأوضح أن الجميع لم يترك محمود منذ اللحظة الأولى، وكانوا يولون اهتمامًا به، والجميع وفر له مطالبه الصحية كافة.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه كتب النعي الخاص بشقيقه أمس قبل الوفاة، ووضعه فى الشنطة، وزوجته استغربت من هذا الأمر، معلقًا: "قلت لها أنا حاسس إن محمود هيموت اليوم.. إحنا روحين في جسد واحد.. محمود كان يضحي من أجل الآخرين، وكان يريد أفضل شىء لأهالى حلوان الذين يحبونه".

وتابع أن أهالى حلوان جاءوا لقنا، لتقديم التعازي، وقدم الشكر للنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب الذى كان يتابع كل يوم حالة محمود الصحية، موضحًا أن الجميع كان يدعو للراحل في المساجد والكنائس، وفى كل مكان.

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