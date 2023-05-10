التحقيق مع المتهمين بحيازة 22 كيلو حشيش في السلام

باشرت نيابة السلام الجزئية، التحقيق مع المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كجم - مبلغ مالى –هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.