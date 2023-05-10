أوليفر كان: حاولنا ضم هالاند لبايرن ميونخ بكل الطرق

أكد أوليفر كان، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن إدارة ناديه حاولت التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انضمامه للستيسنز.

ويلعب إيرلينج هالاند ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وقال أوليفر في تصريحات لمجلة بيلد الألمانية: "حاولنا فعل كل شيء للتوقيع مع إيرلينج هالاند منذ عام مضى، وذهبنا لحدودنا المالية؛ كان علينا اتخاذ قرار هل نحن نريد أن نكسر قواعدنا المالية؟ لم نكن مستعدين لذلك، هذا ليس مثل بايرن ميونخ".

وأضاف: "لدينا فلسفة، نحن ننفق فقط ما نكسبه واستثمار الكثير من الأموال في لاعب واحد إنها مخاطرة كبيرة، كل شيء يجب أن يُدار بحكمة".

وشارك هالاند في 47 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، وسجل 51 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "يجب أن يتأقلم اللاعب مع قائمة الفريق، من وجهتي النظر المادية والرياضية، بالنسبة لهالاند كانت الحزمة الإجمالية ضخمة في بعض الأوقات تعتقد أنه لا يمكنك مواكبة ذلك".