الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوليفر كان: حاولنا ضم هالاند لبايرن ميونخ بكل الطرق

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

أكد أوليفر كان، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن إدارة ناديه حاولت التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انضمامه للستيسنز.

ويلعب إيرلينج هالاند ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وقال أوليفر في تصريحات لمجلة بيلد الألمانية: "حاولنا فعل كل شيء للتوقيع مع إيرلينج هالاند منذ عام مضى، وذهبنا لحدودنا المالية؛ كان علينا اتخاذ قرار هل نحن نريد أن نكسر قواعدنا المالية؟ لم نكن مستعدين لذلك، هذا ليس مثل بايرن ميونخ".

وأضاف: "لدينا فلسفة، نحن ننفق فقط ما نكسبه واستثمار الكثير من الأموال في لاعب واحد إنها مخاطرة كبيرة، كل شيء يجب أن يُدار بحكمة".

وشارك هالاند في 47 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، وسجل 51 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "يجب أن يتأقلم اللاعب مع قائمة الفريق، من وجهتي النظر المادية والرياضية، بالنسبة لهالاند كانت الحزمة الإجمالية ضخمة في بعض الأوقات تعتقد أنه لا يمكنك مواكبة ذلك".

أوليفر كان بايرن ميونخ إرلينج هالاند هالاند مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار