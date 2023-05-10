الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

الأوضاع في الأراضي
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

كشفت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "نتنياهو أعلن أن بلاده مستعدة لأي سيناريوهات من الجانب الفلسطيني، وأن حالة الطوارئ مستمرة".

وأضافت أن هناك نحو 20 شهيدًا تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، وقرابة 90 إصابة على القطاع منذ أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن حالة الإصابة في مجملها خطرة، وأن الطواقم الطبية تحاول التعامل معها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وذكرت مراسلتنا من قطاع غزة، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد أن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة.

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بالسودان

"القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

دينا عبد العليم: تغطية جنازات الفنانين متعارف عليها صحفيًا

كاتبة صحفية: بعض الفنانين ينشرون تفاصيل حياتهم ثم يتهمون الصحفيين بالتطفل

مجدى بدران: مصر انتصرت على كورونا قبل دول العالم

عمرو عز: الحوار الوطنى فرصة عظيمة يجب استثمارها

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

نهال عنبر: نقابة المهن التمثيلية تعاقدت مع شركة لتنظيم جنازات الفنانين

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكرياً في المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار