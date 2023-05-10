"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

كشفت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "نتنياهو أعلن أن بلاده مستعدة لأي سيناريوهات من الجانب الفلسطيني، وأن حالة الطوارئ مستمرة".

وأضافت أن هناك نحو 20 شهيدًا تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، وقرابة 90 إصابة على القطاع منذ أمس الثلاثاء.

وأوضحت أن حالة الإصابة في مجملها خطرة، وأن الطواقم الطبية تحاول التعامل معها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وذكرت مراسلتنا من قطاع غزة، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد أن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة.