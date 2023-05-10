محافظ الغربية يعقد 8 اجتماعات متتالية مع شركات الرصف لمناقشة خطة 2022/ 2023

عقد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، 8 اجتماعات متتالية مع شركات الرصف المسئولة عن تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2022/ 2023 بكافة مراكز ومدن محافظة الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ومديري إدارات (الهندسية، التخطيط، المالية، والقانونية) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي الشركات على مستوى المحافظة



واستعرض رحمى نسب تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة في الخطة الاستثمارية 2022/ 2023، كما استعرض رؤساء المدن والأحياء وممثلي شركات الرصف عددا من المشاكل المتداخلة، وتم وضع آليات لتفاديها وحلها على الفور من أجل تنفيذ كافة أعمال الرصف على أكمل وجه وطبقاً للجدول الزمني.



يذكر أن المحافظة مستمرة في استكمال أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 حتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.