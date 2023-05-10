الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث لـ"القاهرة الإخبارية": مصر قادرة على المساهمة فى وقف إطلاق النار بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

علق محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحاول تصدير أزماتها للخارج، نتيجة مواجهتها لتغييرات هيكلية كثيرة قد تهدد الائتلاف الحكومي الهش الذي كونه نتنياهو مع الأطراف الأكثر يمينية بإسرائيل.

وأضافت أن التصعيد الحالي في قطاع غزة والغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع حركة الجهاد الإسلامي بشكل رئيسي هي محاولة للتغطية على الإخفاقات التي تواجهها حكومة نتنياهو في الداخل، ومحاولة لصرف النظر عن هذه المشكلات، وكسب تأييد عدد كبير من المواطنين داخل إسرائيل عن النظرية التي يتبناها نتنياهو بأنه هو الذي يعلي أمن إسرائيل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن حركة الجهاد الفلسطينية أكدت أن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، موضحًا أن مصر قادرة على المساهمة في وقف إطلاق النار في غزة وهذه ليس المرة الأولى.

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