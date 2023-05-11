الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالأرقام.. خريطة طرح 7 قطع أراضي خدمية بجهاز القاهرة الجديدة

عبد الرووف الغيطي
عبد الرووف الغيطي

أعلن المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن خريطة  طرح قطع أراضي للاستثمار بنظام التخصيص الفوري أو "الدفع المباشر" بأنشطة خدمية ومخازن على أن يتم السداد بالجنية المصري وفقا لخطة المجتمعات الجديدة لتوفير أرضي خدمية  لتنمية واستثمارية  للمستثمرين. 

وقال “الغيطي” في تصريحات له، إنه تم تخصيص 7 قطع أرضي خدمية بنظام الدفع المباشر مقابل الطلب وتتضمن طرح قطعة أرض تحمل رقم 3 بمنطقة شمال منطقة المشاتل غرب مشروع “سكن لكل المصريين” على مساحة 3118.54 متر مربع بنشاط تجاري اداري ويقدر سعر المتر بنحو 34315 جنيه، ويصل إجمالي العائد المحقق من البيع نحو 107 مليون جنيه، كما يتم التنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تحسب من تاريخ استلام الأرض. 

وأضاف أنه تم طرح قطعة أرض تحمل رقم 4/2 بمركز خدمات التجمع الثالث على مساحة 4304.14 متر مربع،  على ان يتم تنفيذ نشاط محطة تموين للسيارات. 

وأشار إلي أن تم طرح قطعة أرض تحمل من 12 إلي 17 على مساحة 4800 متر مربع بنشاط تجاري بمركز خدمات "ز" بمنطقة المستثمرين الجنوبية ، ويقدر سعر المتر التقدير نحو 34315 جنيها ليحقق أجمالي العائد المستهدف من بيع الأرض نحو 164.712 مليون جنيه. 

وتابع: "تم طرح قطعة أرض تحمل رقم 13 خ بمركز خدمات منطقة النرجس بالمدينة على مساحة 16003 متر متربع على أن يتم تنفيذ نشاط تعليمي خاص ، ويصل السعر التقديري للمتر لنحو 18630 جنيها ليحقق أجمالي العائد المستهدف من الطرح نحو 298.135 مليون جنيها . 

وأردف أنه تم طرح قطعة أرض تحمل رقم 20 على مساحة 6709 متر مربع بنشاط تجاري بمركز خدمات "ز" المنطقة المستثمرين الجنوبية. وقد حدد السعر المتر التقديري للطرح لنحو 26010، ليحقق إجمالي العائد المستهدف من البيع نحو 174.5 مليون جنية . كما يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات منذ صدور القرار الوزاري بالتخصيص. 

واستكمل المهندس عبد الروؤف الغيطي خريطة طروحات الأراضي الخدمية والاستثمارية وفقا لتوجيها الدولة . والتي تتضمن طرح قطعة أرض تحمل رقم 288 بالقطاع الثاني على مساحة 2841.79 متر مربع على يتم تنفيذ نشاط سكني أداري تجاري بمركز مدينة القاهرة الجديدة، ويصل السعر التقدير للمتر لنحو 56955 جنيها  ليحقق إجمالي العائد من الطرح ما يقارب لـ161 مليون جنية ، فضلا عن تخصيص قطعة أرض تحمل رقم 195 بالقطاع الثاني على مساحة 1988.49 متر مربع مقترح تنفيذ نشاط تجاري سكني  ويصل السعر التقدير للمتر لنحو 38335 جنيها لتتحقق أجمالى العائد المستهدفة من الطرح نحو 76.209 مليون جنيه.

خريطة أراضي القاهرة الجديدة نظام التخصيص الفوري أرضي خدمية

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