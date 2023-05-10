"الحوار الوطنى" يخصص رابطًا لتلقى مقترحات المصريين بالخارج

أعلن الحوار الوطني، تلقي مقترحات المصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هم دائمًا ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا.. لم تغب أوطانهم عنهم.. ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكتروني:

https://egyouth.com/ar/register/