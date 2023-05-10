الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الأوضاع في الأراضي
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

كشفت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من قطاع غزة، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر دعت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الجوية ما زالت تغير على أهداف متعددة في قطاع غزة، موضحة أنها أهداف فارغة وأن الجانب الإسرائيلي ليست لديه خريطة بالقصف وأن معظم الأهداف على أراض زراعية فارغة.

وأشارت إلى أنه تم وقوع عدد من الإصابات، متابعة: "20 شهيدا بينهم 6 أطفال و4 سيدات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الأمس".

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