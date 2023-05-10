صبره القاسمي: الجماعة الإرهابية بشقيها دعاة عنف ناقمون على الدولة المصرية

قال صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية بشقيها دعاة عنف وإرهاب، ويكيدون للدولة المصرية وناقمون على إنجازات الدولة، مؤكدًا أنه لا فرق بين جبهة لندن التي يقودها حاليًا صلاح عبد الحق خلفًا لإبراهيم منير، وبين جبهة اسطنبول التي يقودها محمود حسين، وبين الكماليون.

وأضاف “القاسمي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العلاقات بين أطراف النزاع الإخواني هي على شقين، الأول هو خلاف تكتيكي بهدف تصديره للمشهد، فجبهة تتبنى العنف وجبهة ترفضه وتدعي السلمية، والعكس في كل الملفات حتى يكون هناك مساحة للتفاوض أو الظهور بمظهر آخر مخالف للحقيقة، ولكن الحقيقة أنه لا فرق بين كل الجبهات.

وأوضح أن الثاني هو خلاف على المصالحه يدور حول المناصب وأحقية كل فصيل في الزعامة والنفوذ والحصول على التمويلات.