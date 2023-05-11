مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وأضراره.. خبير يوضح

أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في أغلبية الأمور الحياتية، حيث أنه لم يعد له حدود مؤخرًا، وذلك ما جعله يتصدر التريند، وتواصلت "الدستور" مع خبير تكنولوجي حتى يوضح للمواطنين كل ما يخص الذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس محمد سعيد، خبير الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي هو مجموعة الأدوات التقنيات التي تحاول بها أجهزة الحاسب الآلي أن تقوم بأدوار تشبه ما يقوم به عقل الإنسان، وبدأ ذلك يتطور في الفترات الأخيرة من خلال استخدام النماذج الإحصائية المعقدة والشبكات العصبية في حين أنه يؤدي أدوارًا أكثر تطورًا مما يقوم به الإنسان نفسه، حيث بدأ ظهور تطور كبير بدأ يحل محل الإنسان في العديد من الوظائف خلال الطفرة التي حدثت به خلال الشهور الأخيرة.

واستكمل: بدأ الذكاء الصناعي يثبت وجوده بالفعل منذ منتصف القرن الماضي منذ ما يقرب الـ70 عامًا، وبدأ ببدايات متواضعة متمثلة في النظم الخبيرة، ومع التطور الكبير الذي شهدته أجهزة الكمبيوتر وشبكات التواصل الاجتماعي، ونظم الاتصالات التي حدثت في الفترة الأخيرة كانت سببًا في سرعة تطور الذكاء الاصطناعي منذ بداياته، وطورت أيضًا طريقة استخدامه ما جعله يتصدر التريند مؤخرًا، حيث كانت هي الأسرع.

مجالات يمكن أن يستخدم بها الذكاء الإصطناعي:

- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، حيث بدأ يستخدم في الإعلام بالفعل من خلال جمع البيانات وتدقيق الأخبار.

- بدأ استخدامه في التجارة الأليكترونية، حيث بدأ يقترح المنتجات على العميل وما التي تناسبه بناءًا على ظروفه، وما يناسبه وفي حاجة له.

- بدأ الذكاء الإصطناعي أيضًا في تشخيص الأمراض، واقتراح الأدوية للامراض المستعصية لفترة طويلة.

- ظهر أيضًا في مجالات السيارات ذاتيه القيادة التي بدأت تشهد انتشار واسع في الفترة الأخيرة.

- بدأ يستخدم في التعليم ويضع خطط تعليمية للأشخاص تناسب الأماكن التي يحتاجون تطوير بها.

-مجال التعدين والتنقيب عن المعادن، حيث يعطي ويقترح الأماكن التي يجب البحث بها.

-الخدمات المالية من خلال تقييم الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على القروض، سواء كان محل ثقة أم لا.

-تأليف الشعر والموسيقي والغناء، حيث أصبح النطاق.

-بدأ يستخدم في المصانع.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أثر بالفعل على بعض الوظائف، كما أنه ضار عند استخدامه بشكل خاطئ مثل التعدي على خصوصيات الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك استخدامه كأداة حربية تتسبب في أضرار، وكذلك المخاطر الأهم هو قدرة ذكاء الاصطناعي في صناعة قراره بنفسه وبذلك يمكن أن يخرج عن السيطرة.