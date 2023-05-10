الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين بمدريتى التعليم والتموين ومجلس مدينة شرم الشيخ

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عددا من العاملين المتميزين في عملهم، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام.

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وجاء التكريم في اطار تشجيع وتحفيز العاملين المتميزين وحثهم علي بذل المزيد من الجهد وإعتبارهم نموذجا يحتذى به لباقي زملائهم.
في مجال التربية والتعليم كرم المحافظ دينا محمد عامر مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات لفوزها بجائزة افضل مدير مدرسة ، وحسام محمد اسماعيل معلم اول لغة انجليزية بمدرسة الشهيد سيد زكريا برأس سدر لفوزة بجائزة افضل معلم ،كما كرم  الطالب علي محمد علي لحصوله علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقة " مصر في عيون أبنائها".

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وكرم المحافظ عددا من العاملين بمديرية التموين بالمحافظة لجهودهم في مجال ضبط الأسواق ومنع الاحتكار وجشع التجار والرقابة علي السلع التموينية وهم  ايمن محمد ابراهيم مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، أحمد محمد صابر ريحان مدير التفتيش الفني بمديرية التموين بالمحافظة، همت فهمي عباس مدير شئون التموين بالمحافظة، احمد محمود العريان مدير صيانة الحبوب بمديرية التموين بالمحافظة، خالد حمزة الجوهري عضو بلجنة الضبط بالمديرية.

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وفي نفس السياق كرم المحافظ عددا من القيادات والعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ  وهم العميد نادر احمد علام نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، المهندسة ريم صلاح عبد السلام مدير ادارة التراخيص، والمهندسة شيماء ضياء الدين ابو طالب مدير ادارة المرافق.
وكرم فودة عددا من رؤساء القطاعات المتميزين بشرم الشيخ وهم أحمد محمد علي رئيس قطاع نبق ومشرف تنسيقات الطرق بالمدينة، وربيع أحمد جنيدي رئيس قطاع الهضبة.
وكرم ايضا احمد محمد سليمان مدير الحملة الميكانيكية بشرم الشيخ، والسائق عبد الجليل ابراهيم ابو اليزيد، كما خص المحافظ بالشكر اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ لجهودة في تطوير العمل بالمدينة ، كما وعد بتكريمة .

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مصر سيناء جنوب سيناء تكريم التعليم التموين شرم الشيخ

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