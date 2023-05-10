رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات مؤتمر التعليم الطبي المستمر الأول لأمراض القلب

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الأول للتعليم الطبي المستمر لأمراض القلب، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم أمراض القلب والدكتورة جميلة نصر عضو مجلس إدارة جمعية أمراض القلب المصرية ومدير تخصص أمراض القلب بالزمالة المصرية والدكتور محمد عبدالوهاب والدكتور علاء غالب والدكتور محمد عيد أساتذة القلب بكلية طب سوهاج، ونخبة من أعضاء الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مصطفي عبدالخالق بضيوف المؤتمر، موضحاً ان الهدف من المؤتمر هو إعداد وتدريب شباب الأطباء المتخصصين في أمراض القلب الدارسين للماجستير والزمالة والدكتوراة لامتحانات أمراض القلب، عن طريق النقاش في عدد من الموضوعات المتعلقة بالحالات المعقدة ووسائل التشخيص الحديث لعلاج أمراض القلب، مشيداً بدور قسم أمراض القلب بالكلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين علية من أبناء الصعيد.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي انه يشارك بفاعليات المؤتمر نخبة من أساتذة القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب، وأساتذة أمراض القلب من جامعات سوهاج وقنا وأسيوط، وذلك بحضور نخبة من شباب الأطباء من مختلف المستشفيات بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه أضاف الدكتور شرف الدين شاذلي أن قسم أمراض القلب حريص علي تنظيم تلك اللقاءات العلمية علي مدار العام، وذلك لتبادل المعرفة بين الاساتذة والخبراء وشباب الاطباء، حيث يشتمل المؤتمر علي جلستين علميتين تناقش العديد من الموضوعات عن وسائل التشخيص للأشعة التلفزيونية والرنين والأشعة المقطعية علي القلب، ودراسة كهرباء القلب وعيوب القلب الخلقية، إلي جانب مناقشة طرق العلاج بالقسطرة القلبية.

كانت اختتمت جامعة سوهاج فعاليات مؤتمر البيئة الدولي الأول، والذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعنوان "الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية فى ظل الجمهورية الجديدة"، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه المطلق لكافة الفعاليات وخاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغير المناخية، والشكر الموصول للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك على دعمهم الكامل ورعايتهم لكافة الفعاليات التى تنفذها الجامعة.

وأكد عبد الخالق أن المؤتمر نجح فى حشد عدد كبير من الباحثين والمختصين، وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية، بهدف تبادل الأفكار والآراء، وعرض الحلول والمقترحات من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، ومواجهة تأثير التغيرات المناخية، موضحاً أنه خلال المؤتمر تم مناقشة أكثر من ٣٠ ورقة بحثية غطت كافة محاور المؤتمر، وذلك بمشاركة ٢٠٠ باحث و١٣٠ مستمع من ٢٤ جامعة ومعهد مصري وعربي.