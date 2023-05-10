الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

المتهم
المتهم

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل عمه بسبب المخدرات في كرداسة.

كانت نيابة شمال الجيزة قد باشرت التحقيق في مقتل شاب ويدعى "أحمد" على يد أحد أقاربه في كرداسة، وتبين أنه أطلق عليه 3 طلقات من سلاحه.

وكشفت التحقيقات عن أن الخلافات بين المتهم ونجل عمه بسبب خلافات على تجارة المخدرات، وأن المتهم قتله بطلق ناري بـ3 طلقات، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن أحد أقارب المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في كمين أعد له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصر تدعو لوقف عاجل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة