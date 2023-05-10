حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل عمه بسبب المخدرات في كرداسة.

كانت نيابة شمال الجيزة قد باشرت التحقيق في مقتل شاب ويدعى "أحمد" على يد أحد أقاربه في كرداسة، وتبين أنه أطلق عليه 3 طلقات من سلاحه.

وكشفت التحقيقات عن أن الخلافات بين المتهم ونجل عمه بسبب خلافات على تجارة المخدرات، وأن المتهم قتله بطلق ناري بـ3 طلقات، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ قد ورد لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن أحد أقارب المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في كمين أعد له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.