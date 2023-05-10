قرار من المحكمة بشأن شاب انتحل صفة ضابط بالمقطم

أمر قاضى المعارضات بغرفة المشورة اليوم، بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس شاب انتحل صفة ضابط شرطة على "فيس بوك" لجمع تبرعات بالمقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وقال إنه انتحل صفة ضابط ووضع صورة شخصية يرتدي خلالها زى ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على “فيس بوك” وطلب المساعدة من أحد الأشخاص فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية.

وأضاف المتهم أنه انتحل الصفة بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور.

ووجهت له النيابة تهمة انتحال صفة وتهمة النصب والاحتيال على مواطن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.