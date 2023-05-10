ألمانيا والعراق يشددان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية

كشفت تقارير إعلامية عراقية، الأربعاء، تفاصيل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا، وذلك من خلال لقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بالسفير الألماني مارتن بيجر بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العراقية، أكد الرئيس العراقي أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية التعاون مع ألمانيا.

وقال البيان إن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق".

وأعرب رشيد عن شكره وتقديره للسفير وما قدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير أواصر التعاون المشترك، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، مؤكدا عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون بين البلدين، لافتا الى "ضرورة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشيدا فخامته بدور الحكومة الألمانية في دعم العراق في جهوده لحماية أمنه واستقراره، وفي حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

بدوره، قال السفير الألماني حرص بلاده "على تطوير العلاقات مع العراق بما يعزز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين"، معربا عن شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما لقيه من دعم وتعاون أثناء فترة عمله في العراق.

وخلال الفترة الماضية، شدد الرئيس العراقي على ضرورة توطيد العلاقات التاريخية مع ألمانيا على كافة الأصعدة، مشيدًا بطبيعة أواصر التعاون الثنائي البناء بين البلدين.