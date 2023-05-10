الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين في مدينة بدر خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عددًا من الأنشطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صعيد علاقات مصر الخارجية، بما يعزز الدور المحوري لمصر في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث، وجاء في مقدمتها استقبال وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة كيفن مكارثي رئيس المجلس، وكذا استقبال مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، برفقة وفد من أعضاء اللجنة، وذلك في اطار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، وأيضاً استقبال الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، للتشاور حول المساعي الرامية لتسوية الأزمة في السودان حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني، إلى جانب استقبال الفريق الركن محسن الداعري، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لبحث عدد من الملفات ضمن جهود مصر لدعم اليمن ومساندة كل ما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق.

وتطرق مدبولي، إلى نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، لافتًا إلى أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.

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