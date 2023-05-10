نقيب المعلمين يتفقد مركز تدريب معلمي مسابقة الـ30 ألف معلم بالفيوم

تفقد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مركز تدريب المعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم بمحافظة الفيوم ويتلقون تدريبا ذهنيا وبدنيا قبل الالتحاق بالعمل في المدارس، ترافقه الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم ، وعيسى محمود، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالفيوم، وذلك خلال زيارته الفيوم لترأس اجتماع هيئة مكتب نقابة المعلمين مع الفرعيات واللجان النقابية لمتابعة الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين الأداء النقابي.

وأعرب نقيب المعلمين عن تفاؤله بمزيد في النجاح للمنظمة التعليمية من خلال شباب المعلمين، وقدرتهم على الإبداع والابتكار من خلال استخدام أساليب التعليم الحديثة.

وطالب الزناتي المتدربين من شباب المعلمين على بذل قصارى جهدهم لتأسيس أجيال قادرة على بناء الوطن والتطوير المستمر للذات بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تخدم المجتمع.

وأكد أن النقابة لا تألوا جدا في تقديم كافة سبل الدعم للمعلمين الجدد، والتشجيع الدائم والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو في تطوير المنظومة التعليمية.