"المالية" تنفى تقدير 35 جنيهًا متوسط سعر الدولار فى الموازنة الجديدة

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار، منسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، ولم يقم بالإدلاء بها على الإطلاق بأى صورة من الصور، ما يستوجب التوضيح.

وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة للدكتور محمد معيط، تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذى أعلنه خلال إلقاء البيان المالى بمجلس النواب.

وأوضح أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائمًا متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا هو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.