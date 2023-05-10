مقرر مساعد المحور المجتمعي: الحوار الوطني سيعزز حالة المصداقية بين الأطراف السياسية

قالت الدكتورة هانيا شلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي، إن الحوار الوطني سيعزز حالة الصدق والمصداقية بين الأطراف السياسية المصرية لتناول بعض القضايا التي تهم الشارع المصري.

جلسات الحوار الوطني

وأكدت الدكتور هانيا شلقامي، خلال حوارها لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المحور المجتمعي هو بمثابة الحياة اليومية للمواطن المصري، مثل الصحة والتعليم وغيرها من الموضوعات التي تمس حياة المواطن اليومية.

دور المرأة بالحوار الوطني

وتابعت:" فخورة بمشاركة المرأة المصرية في الحوار الوطني بصورة كبيرة، المرأة أصبحت مشاركة في كافة الأحداث المجتمعية المختلفة، ولهذا أصبح للمرأة وجود قوي على أرض الواقع".