القصة الكاملة لحادث جربة| قتلى ومصابين قرب المعبد اليهودي.. وتونس تكشف نتائج جديدة

شهدت جزيرة جربة في تونس، مساء أمس الثلاثاء، حادث إطلاق نار بمحيط معبد الغريبة، أسفر عن وقوع اثنين من القتلى أحدهم فرنسي الجنسية وآخر تونسي.

وبحسب التحقيقات التي كشفت عنها السلطات التونسية في وقت متأخر أمس، أقدم أحد أفراد الحرس التابع للمركز البحري للحرس الوطني في “أغير جربة” مساء أمس الثلاثاء على قتل زميله ثم الاستيلاء على الذخيرة والسلاح الخاص به، لتنفيذ عملية في محيط المعبد اليهودي الغريبة.

وأظهرت التحقيقات أن فرد الأمن أطلق النار بشكل عشوائي على الوحدات الأمنية بالمكان لكنها تصدت له قبل وصوله إلى المعبد وأسفرت الاشتباكات عن مقتله بجانب إصابة 6 أفراد أمن بإصابات متفاوتة الخطورة ولقي أحدهم مصرعه، كما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى.

غلق المعبد اليهودي

وعلى إثر العملية أعلن رئيس هيئة تنظيم زيارة الغريبة في جربة بيريز الطرابلسي، مساء اليوم الأربعاء إغلاق المعبد بحسب تصريحات صحفية له.

وقررت السلطات التونسية منع الزوار من دخوله ضمن إطار الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات عقب الحادث بحسب الطرابلسي.

ونوه المسؤول التونسي إلى أن الوضع في جزيرة جربة يسير بشكل عادي ويتعايش فيها بسلام اليهود والمسلمون.

جزيرة جربة تحت السيطرة

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عقب الحادث أن الوضع حاليًا في جزيرة جربة تحت السيطرة، حيث تم تطويق الجزيرة.

قيما قال وزير السياحة التونسي، محمد معز بلحسين، الأربعاء، إن الرحلات والحجوزات الخاصة بالموسم السياحي فى جزيرة جربة متواصلة ولم تسجل أي عملية إلغاء.

وأجرى وزير السياحة التونسي جولة في مجموعة من الوحدات السياحية بجزيرة جربة.

كما أكد والي مدنين عودة الحركة بصورة طبيعية داخل الجزيرة متوجها بالشكر إلى كل القوات الأمنية على دورها في تأمين جزيرة جربة، وفقا لما أورده موقع راديو موزاييك إف إم التونسي.

كما نفى رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري، وجود أي إلغاء لحجوزات الوجهة السياحية جربة.

واشنطن تدين حادث جربة

ومساء الثلاثاء، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الهجوم والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، مشيدًا بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية.

وصرح ميلر، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".

أبرز المعلومات عن الجزيرة السياحية

وتعتبر جزيرة جربة من الأماكن السياحية فى تونس، وتتميز بالمناظر الطبيعية اللطيفة والأفق المنخفض والمناخ المعتدل والشواطئ الرملية البيضاء والهندسة المعمارية التقليدية العريقة، والأسطح المكعبة والقباب البيضاء النقية.

تقع الجزيرة على بعد 529 كيلومتر جنوب مدينة تونس العاصمة وتتميز بشواطئ رملية بيضاء، ومنازل مطلية باللون الأبيض، وتختلف ثقافيا عن بر تونس الرئيس، إذ يحافظ سكانها على العديد من تقاليده وهندسته المعمارية الفريدة.