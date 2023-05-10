بعد تصدر بوسكيتس التريند.. فيديو لأبرز أهدافه عبر 700 مباراة

تصدر سيرجيو بوسكيتس، نجم وسط نادي برشلونة، التريند بعد إعلان النادي الإسباني رحيله بشكل رسمي نهاية الموسم بعد رحلة استمرت 15 عامًا داخل صفوف الفريق الكتالوني.

وتداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو لأبرز أهداف بوسكيتس خلال أكثر من 700 مباراة على مدار 15 عاما.

التمريرات الموجودة في الفيديو ده أجمل من مليون مراوغة ومن مليون هدف أكروباتي ومن مليون كورة ضربة بالعارضة..

لاعب الارتكاز هو أكتر لاعب يقدر يمتعك ويخليك تشبع كرويًا..



يعني ايه لاعب ارتكاز؟!!

يعني بوسكيتس في الفيديو ده .

pic.twitter.com/nUjoYxZ03f — Tarek (@tarek_shaaban96) May 10, 2023

ونشر برشلونة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يتضمن العديد من اللحظات الرائعة التي عاشها بوسكيتس في ملعب "كامب نو" على مدار 15 عامًا.

وظهر بوسكيتس قائد برشلونة أثناء الفيديو، قائلا: "مرحبًا لجميع جماهير برشلونة، لقد حان الوقت لأقول بأن هذا هو موسمي الأخير مع الفريق، لقد حققت كل شيء حلمت به بل وأكثر من ذلك،خلال مسيرتي سواء في مرحلة الشباب أو مع الفريق الأول، لقد عشت 15 موسمًا في أفضل نادٍ في العالم، النادي الذي حلمت أن أكون به طوال حياتي".

وأكد تحقيقه أكثر مما يتمنى خلال خوضه أكثر من 700 مباراة مع برشلونة، مرددا: "كنت خلالها مشجعًا وعضوًا ولاعبًا وقائدًا، ولم يكن قرار الرحيل سهلًا في الوقت الحالي، ولكن حان الوقت، وأود أن أشكر جميع الأشخاص الذين ساعدوني حتى أصل لما أنا عليه في الوقت الحالي، كانت تجربة فريدة من نوعها منذ يومي الأول مع الموظفين والمدربين وزملائي اللاعبين ورؤساء النادي".

واختتم: "لقد عشت كل شيء من لحظات سعيدة وأخرى حزينة مع زملائي في برشلونة، شكرًا للجماهير على كل شيء أعطوني إياه، سأراكم قريبًا في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني".