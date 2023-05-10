تنبيهات وزارة التعليم العالى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

حددت وزارة التعليم العالى 11 تنبيها للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للجامعات المصرية، وذلك بعد إعلانها بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والتى تبدأ السبت 13 مايو الجارى.

تنبيهات وزارة التعليم العالى للطلاب العائدين

وكانت التنبيهات كالتالى:

_ الجامعة تستقبل الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على:

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

▪︎ يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.

▪︎ تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

▪︎ في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

▪︎ في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

▪︎ على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.

العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات

• الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات الغرض منه التأكد من وجود معادلة مُسبقة لخريجي هذه الجامعات بتلك الدول.

• التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات يكون عن طريق الجامعات الخاصة والأهلية وليس عن طريق الأفراد.

• تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بتجميع الأسماء التي وردت إليها في طلبات التقدم، وإرسالها لتحديد أوضاع هذه الجامعات، والرد من المجلس الأعلى للجامعات من خلال النموذج المُرفق على أن يشمل بيان الجامعات الآتي.

- اسم الطالب.

- الرقم القومي.

- الكلية المُلتحق بها.

- اسم الجامعة ومكانها.

_ في حال ورود رد إيجابي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة استكمال إجراءات القبول، وإجراءات المقاصة.

_ في حال ورود رد سلبي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة المُستقبلة تعليق إجراءات قبوله (Hold) لحين اجتيازه الامتحان، وتحديد المستوى.