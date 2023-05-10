الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل هامة بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، إلى اهتمام الدولة بكل جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.

من جهته، أشار محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية لنظام تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية والأوكرانية، والتي يجب على الطلاب الالتزام بها؛ لضمان الموافقة على تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.  

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إجراءات التحويل تشمل الآتي:

- يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 13 /5 /2023 وحتى أول أكتوبر 2023.
- الأعداد المسموح بها لا تزيد على 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.
- يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة. 
- الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.
- السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.
- القيد في العام الجامعي 2022 /2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.
- القبول يوميًا بأولوية التقدم.
- حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.
- لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.
- لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024.
 

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